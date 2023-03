Roma, da Dybala a Pellegrini: tutti gli impegni dei giallorossi con le nazionali

Sono 14 gli uomini di Mourinho che non ci saranno a Trigoria in questi giorni. Il 2 aprile ci sarà la sfida in campionato con la Sampdoria

Dopo l'infuocato derby di ieri il campionato si ferma per la pausa. La Roma tornerà in campo il 2 aprile contro la Sampdoria, ma sono molti gli uomini di Mourinho che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Roberto Mancini ha convocato per le sfide con Inghilterra (23/3) e Malta (26/3) Pellegrini, Cristante a Spinazzola. I tre Azzurri sono partiti dopo la gara con la Lazio per preparare i match validi per le qualifacazioni all'Europeo del 2024. Per lo stesso obiettivo partiranno anche altri 7 giallorossi. Kumbulla con la sua Albania affronterà Zalewski il 27 marzo. La Polonia sarà impegnata anche il 24 con la Repubblica Ceca. Prima convocazione con la Bosnia per Tahirovic. Saranno due le partite per Dzeko e compagni: Islanda (23/3) e Slovacchia (26/3).

Torna in nazionale olandese Wijnaldum per gli incontri con Francia (24/3) e Gibilterra (27/3). Rui Patricio dopo la delusione del Mondiale non abbandona il Portogallo. Il portiere se la dovrà vedere con il Liechstein (23/3) e il Lussembrugo (26/3). Chiudono il cerchio dei calciatori europei Celik (Turchia) e Solbakken (Novergia). Il primo giocherà contro l'Armenia (25/3) e la Croazia (28/3). Ola con Spagna (25/3) e Gerogia (28/3). Grande attesa per i campioni del Mondo dell'Argentina. L'albiceleste di Dybala giocherà due amichevoli con Panama (23/3) e Curacao (28/3). Ibanez ritrova il Brasile. Anche per lui una gara non ufficiale contro il Marocco (25/3). Bove e Volpato sono stati chiamati dalle nazionali giovanili. Il numero 52 dall'Under 21 per le sfide con Serbia (24/3) e Ucraina (27/3). L'italo australiano invece è stato convocato dall'Under 20 per il torneo 8 nazioni. Le partite in programma sono contro Norvegia (23/3) e Germania (27/3).