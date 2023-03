Ibanez va ancora in tilt: doppio giallo e rovina il terzo derby in tre stagioni

C'era una volta Paolo Negro. Un autogol al derby, nell'anno del terzo scudetto giallorosso, costò al difensore sfottò che durano ancora oggi che in ballo per Roma e Lazio c'è ai massimo un posto nella prossima Champions. Roger Ibanez, però, almeno per i tifosi biancocelesti è divenuto - suo malgrado - il degno erede, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Con quello di ieri, sono tre le stracittadine che il brasiliano fallisce clamorosamente regalando gol, assist o come nell’ultimo caso, la possibilità di giocare in superiorità numerica per un'ora. Se è vero che tre indizi fanno una prova, l'ultima stracittadina ha sancito un'amara realtà: ogni volta che si trova di fronte i colori biancocelesti, il difensore va in tilt, pagando l'eccessiva pressione con la quale si avvicina alla partita. Sono già tre i derby nel giro di due stagioni i derby ‘macchiati’ da gravissimi errori dei brasiliano. L'ultimo blackout è arrivato ieri quando al 32° del primo tempo, il classe ‘98 si è fatto espellere per doppia ammonizione - entrambe sacrosante - dopo un fallo ingenuo commesso per stoppare una ripartenza di Milinkovic Savic.