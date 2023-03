Roma, rossa di rabbia: 13 espulsioni, dieci arrivano dalla panchina

In entrambi i casi è stato squalificato per una giornata per aver contestato in maniera evidente una decisione arbitrale. In questa lista non può mancare lo Special One. Mourinho ha saltato 5 gare per squalifica: Inter, Bologna, Milan, Sassuolo e Lazio. Il primo rosso stagionale è arrivato in casa contro l'Atalanta per essere entrato in campo all'11' del primo tempo inveendo verso un giocatore della Dea. Col Torino è stato cacciato per atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. Le ultime due sono quelle che hanno fatto più rumore dopo il caso Serra. La punizione per il mister era stata prima sospesa e poi confermata. La decisione ha fatto infuriare il club che ha deciso di rimanere in silenzio stampa per due turni. Nella lista dei 'cattivi' entra anche Salvatori Foti. Due rossi per lui: uno al derby d'andata e l'altro in Coppa Italia con la Cremonese.