Maledizione derby. Ibanez espulso esce tra gli sfottò

Con Lazio-Roma di ieri salgono a tre i derby in cui Roger Ibanez si è reso protagonista di errori decisivi, scrive Marco Juric su La Repubblica. Una conferma di come il difensore soffra in maniera eccessiva la tensione che si porta dietro un derby. Ieri dopo 8 minuti il primo fallo su Felipe Anderson per un'entrata in ritardo, dopo la mezz'ora altro fallo su Milinkovic Savic, quindi altro giallo e cartellino rosso. L'episodio ha cambiato la gara e scatenato l'ironia dei tifosi biancocelesti: "Ibanez uno di noi".