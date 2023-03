Maledizione derby

Una maledizionechiamata Sarri per Mourinho. I giallorossi dopo la sconfitta di ieri rimangono a bocca asciutta, perdendo 1-0 in entrambe le stracittadine. Il bilancio del tecnico portoghese contro l’allenatore dei biancocelesti recita quindi una vittoria e tre sconfitte, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. L’unico trionfo giallorosso, quello della gara di ritorno della stagione scorsa, rimane dunque una dolce parentesi in una serie di risultati negativi. La Roma non è riuscita a gestire al meglio il piano di gioco prefissato, l’incapacità di gestire al meglio gli anticipi sul pallone e un pressing alla giusta intensità hanno intatti penalizzato i giallorossi, che si sono trovati a giocare dal trentesimo minuto di gioco in dieci uomini, complice l’espulsione di Ibanez.