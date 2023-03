Roma-Feyenoord, parte la vendita per gli abbonati coppe: file di oltre un’ora

La sfida è in programma il 20 aprile ed è previsto l'ennesimo sold out. Mercoledì alle 16 partirà la vendita libera

Non c'è sconfitta che ferma l'amore dei tifosi verso la Roma. I giallorossi perdono il derby, ma i romanisti sono già pronti a tornare allo stadio per sostenere gli uomini di Mourinho. È partita oggi la vendita dei biglietti per la gara col Feyenoord riservata agli abbonati coppe. File di oltre un'ora e quasi 5mila persone collegate sul sito del club. Fino a questo momento sono stati già staccati circa 20mila tagliandi. Mercoledì alle 16 partirà la vendita libera e il portale rischia di andare nuovamente in tilt. La sfida è in programma il 20 aprile ed è previsto l'ennesimo sold out.