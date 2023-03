Mou litiga con Lotito: “Che ti guardi?”. “Ma chi sei?”

Al termine del derby è andato in scena negli spogliatoi un acceso diverbio tra Mourinho e Lotito - ascoltato anche dagli osservatori della Procura Federale -, con il portoghese che si rivolge al presidente della Lazio: "Che ti guardi?", come riporta La Repubblica. Immediata la risposta di Lotito: "Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare".

Ieri contro la Lazio altre tre espulsi della Roma: Ibanez, Cristante dopo il fischio finale, e il preparatore dei portieri Nuno Santos. La Roma non riesce a mantenere i nervi saldi quando le partite non seguono il registro della vittoria. La tensione esplode con nervosismo ed espulsioni, con la panchina sempre protagonista. C'è un problema comportamenti, soprattutto di chi non va in campo e questo si ripercuote anche sui giocatori.