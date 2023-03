Roma, Pinto pensa a Retegui ma i tifosi sognano Benzema

In questi giorni di pausa per la Nazionale, è tempo di provare a tirare le somme. Tantissimi i dubbi che aleggiano intorno alla Roma, tra questi quelli sul futuro di Dybala, Smalling, Matic e Wijnaldum. Per quanto riguarda l’argentino, il contratto ha scadenza nel 2025, ma le clausole fanno paura. In particolare, quella per l’estero che, però, potrebbe essere annullata portando il suo stipendio da 4 a 6 milioni. Il 30 giugno scadono, invece, i contratti di Smalling e Matic e il prestito di Wijnaldum. Quest’ultimo, dopo il brutto infortunio, ha due mesi per convincere i giallorossi a riscattarlo per 8 milioni. Ancora in forse anche El Sharaawy e Belotti, entrambi alla ricerca del rinnovo. Per quanto riguarda i prossimi impegni, il primo in ordine temporale sarà il match contro la Sampdoria, per cui Aldair si è proposto per risolvere l’emergenza in difesa, poi ci sarà il Torino. Il 13 aprile la squadra volerà in Olanda per affrontare il Feyenoord nel match d’andata dei quarti d’Europa League. Qui probabilmente la squadra non potrà beneficiare del supporto dei tifosi dal momento che il capo della polizia olandese sta pensando di vietare la trasferta ai giallorossi. Il ritorno è previsto per 20 aprile e l’Olimpico è già sold-out.