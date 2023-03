Matic, vacanze in Serbia: torna nello stadio dove ha esordito a 16 anni

Il centrocampista tornerà nella Capitale nei prossimi giorni ed è pronto per riprendersi in mano la squadra

Mourinho ha concesso 6 giorni di vacanza ai giallorossi. La Roma si ritroverà il 28 a Trigoria per preparare la sfida con la Sampdoria. Matic non ha scelto nessuna meta dall'altra parte del mondo, ma è tornato nella sua Serbia. Nemanja sta trascorrendo dei giorni di riposo nel paese dove è nato e ha fatto visita al club che lo ha cresciuto. Infatti oggi ha pubblicato una foto nello stadio del Jedinstvo. La società milita nella Serie B serba ed è la squadra con la quale il numero 8 ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico a soli 16 anni. Il centrocampista tornerà nella Capitale nei prossimi giorni ed è pronto per riprendersi in mano la squadra dopo il piccolo problema che lo ha tenuto fuori dal 1' con Real Sociedad e Lazio.