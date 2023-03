Roma, Adidas può portare un grande colpo: i tifosi sognano Benzema

La Roma il prossimo anno vestirà Adidas e i tifosi sognano un grande colpo di benvenuto. Il brand tedesco ha sotto contratto alcuni dei migliori calciatori del panorama calcistico. Secondo quanto riportato da La Repubblica c'è la suggestione Benzema. Il pallone d'oro è in scadenza di contratto e non rinnoverà col Real Madrid. La notizia ha fatto impazzire i romanisti sui social e il nome del francese è schizzato al primo posto tra le ricerche di Google. Mourinho conosce l'ex Lione e ha passato insieme a lui tre anni in Spagna: "Se ci fossero tre Karim in una grande squadra, giocherebbero tutti titolare: uno sarebbe un bomber, l'altro un leader, l'ultimo giocherebbe a sinistra. Lui da sempre incarna l'essenza del calcio, ovvero il collettivo". Oltre a Karim c'è anche l'ipotesi Roberto Firmino. Il brasiliano si svincolerà a giugno ed è finito nel mirino di Tiago Pinto. L'attaccante del Liverpool veste Adidas e il suo arrivo potrebbe essere agevolato dalla nota marca d'abbigliamento. I giallorossi dovranno necessariamente centrare la qualificazione in Champions per attirare grandi campioni a Trigoria.