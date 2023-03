Mercato Roma, idea Retegui: costa circa 20 milioni

C'è anche il nome di Mateo Retegui sulla lista della Roma per i probabili acquisti della prossima stagione, scrive calciomercato.it. Pinto ha già mosso dei passi concreti per il centravanti italo-argentino (sul giocatore c'è anche il Milan) ma è l'Inter a essere in vantaggio. Di proprietà del Boca Juniors, Retegui ieri ha segnato il gol dell'Italia nel suo debutto in Nazionale, e si sta distinguendo tra i migliori attaccanti in Argentina coni gol segnati al Tigre dove sta giocando in prestito. Costa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Un ragazzo che fa della fisicità l'arma migliore,186 centimetri per 81 chili ma mobile. Nel nuovo campionato è già andato a segno 6 volte in altrettante partite, dove si mantiene in vetta alla classifica marcatori. Non è tutto: dal 2020 a oggi, nessuno ha segnato più di lui alle cinque grandi d'Argentina con 10 reti distribuite tra Boca, River, Racing, Independiente e San Lorenzo.