Frattesi, è corsa a due tra Juve e Roma. Ma lo United lo fa seguire spesso…

La Juventus si è già mossa, con il Sassuolo e con il giocatore. Mentre la Roma ha provato con insistenza la scorsa estate e più velatamente a gennaio un accordo con gli emiliani per cui il 30% di una futura rivendita del giocatore sarebbe stato appannaggio dei capitolini, scrive Andrea Pugliese su. La cosa ha sempre fatto pensare: che Frattesi. prima o poi, sarebbe tornato all’ovile. Ma, sinora, non è successo, anche per le richieste del Sassuolo in fase di negoziazione la scorsa estate: 30 milioni di curo. Nemmeno l'inserimento di contropartite come Bove o Volpato (iper-valutati. a detta dei neroverdi) sbloccò l'affare, nonostante il centrocampista spingesse per tornare nella sua città natale. Oggi lo scenario vede l'inserimento di una squadra in più: la Juve.