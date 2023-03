Roma, il ko nel derby non ferma i tifosi: sold-out anche con Samp e Feyenoord

Vicini altri due sold out

Nonostante il ko nel derby bruci ancora, la Roma continua a richiamare tutti allo stadio, scrive Daniele Petroselli su Leggo. E se con la Sampdoria siamo vicini al 28° sold out di fila, cresce già l’attesa per la sfida dei quarti di Europa League contro il Feyenoord del 20 aprile. Nel primo giorno di vendita libera dei tagliandi, oltre 25mila persone a fare la fila (virtuale) sul sito giallorosso, e nelle prossime ore l’Olimpico potrebbe essere già pieno. Intanto però preoccupa già la questione ordine pubblico, con il ministro Abodi che ha annunciato: "Il divieto di trasferta ai tifosi olandesi è una sconfitta non una resa, è una scelta frutto dell’intelligence del nostro Paese e di quelle degli altri Paesi".