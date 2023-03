Bosnia, prima partita da titolare per Tahirovic nella sfida contro l’Islanda

Il centrocampista classe 2003, dopo gli elogi di Mourinho e l'esordio con la Roma, scende in campo anche con la nazionale bosniaca nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024

Alla sua prima convocazione con la nazionale bosniaca, Benjamin Tahirovic fa subito il suo esordio dal primo minuto. Il commissario tecnico Faruk Hadzibegic, lo ha infatti schierato nell'undici titolare nel match contro l'Islanda valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Giocherà in un centrocampo a 5 come perno centrale con il milanista Krunic e Hadziahmetovic ai suoi fianchi. Con la Roma, il classe 2003 non scende in campo dallo scorso 29 gennaio nella sfida del Maradona contro il Napoli.