Attacco con pochi uomini, Dybala lontano dalla porta

Nelle ultime quattro uscite in campionato la Roma di Mourinho ha sempre creato meno expected goals dell’avversario, scrive Mauro Tossani su Il Corriere della Sera. Questo allarmante trend è probabilmente da ascriversi a molteplici cause, come ad esempio il fatto che la Roma spesso attacca portando pochi uomini oltre la linea della palla. Accompagnare la manovra d’attacco con pochi giocatori finisce per favorire i blocchi difensivi avversari, soprattutto se costruiti in basso e con molti elementi sotto palla. La Roma dovrebbe mostrare più coraggio nel muovere giocatori sulla trequarti offensiva e nell’attaccare con un numero maggiore di elementi. Un ulteriore accorgimento sarebbe quello di avvicinare Paulo Dybala alla porta avversaria e, quindi, in zona tiro.