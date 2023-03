Dybala, festa in Argentina per il Mondiale. La Roma lo elogia: “Orgogliosi di te”

La Joya ha superato il piccolo problema alla spalla e ha giocato 30' in amichevole

Nella notte italiana il popolo argentino ha omaggiato la nazionale campione del mondo. Nella prima uscita con la terza stella cucita sul cuore l'Albiceleste ha battuto in amichevole il Panama 2-0. Dopo la fine del match i giocatori hanno festeggiato con i tifosi la storica vittoria in Qatar. La Roma ha elogiato Dybala e ha pubblicato la sua foto con la coppa del mondo in mano: "Siamo orgogliosi di te Paulo". La Joya ha superato il piccolo problema alla spalla e ieri ha giocato 30'.