Argentina, Dybala ricorda il padre: “Meritava di vedermi al Mondiale”

Ieri il popolo argentino ha celebrato i campioni del mondo. Amichevole vinta 2-0 dagli uomini di Scaloni contro il Panama. Dybala ha giocato 30' e a fine partita ha parlato ai microfoni di Tyc Sport: "Non molto tempo fa stavo andando a dormire, ho parlato con Oriana… Era la prima volta che piangevo pensando alla Coppa, pensando a mio papà. Se qualcuno meritava di essere lì con me, era lui, per la fatica che faceva nel portarmi ad ogni allenamento. Lo ringrazio per quello che mi ha dato". La Joya ha anche pubblicato un post sui social: "Grazie per aver reso questo giorno indimenticabile.. condividerlo con la nostra gente lo rende unico!! Siamo Campioni del Mondo c***".