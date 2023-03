Aad de Mos: “Il Feyenoord prenderà per la gola la Roma. Passeranno il turno”

Aad de Mos, ex allenatore dell'Ajax, ha parlato della sfida tra il Feyenoord e la Roma. Queste le sue parole riportate dal sito olandese Feyenoordreport: "Questa volta sarà diverso perché è una sfida andata e ritorno. Il Feyenoord li prenderà per la gola sia in casa che in trasferta. La Roma si difende bene e riparte in contropiede, li ho visti contro il Salisburgo. Il Feyenoord non avrà problemi a passare il turno se arriveranno in forma e senza infortuni".