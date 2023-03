Under 21, Serbia-Italia: Bove parte dalla panchina

Alle 18 l'Italia Under 21 scenderà in campo contro la Serbia per un'amichevole a Backa Tapola. Tra i convocati di Nicolato c'è anche Bove. Il numero 52 giallorosso, ormai stabile tra i convocati in prima squadra di Mourinho, partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 titolare giocheranno in mediana Zapelli, Esposito e Casadei, preferiti, al momento, al giallorosso. Nella prossima partita gli azzurrini affronteranno l'Ucraina a Reggio Calabria. Le due partite sono fondamentali per testare la squadra in vista dell'Europeo che andrà in scena a giugno,