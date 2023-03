Qualificazioni Europei, questa sera sarà Francia-Olanda: Wijnaldum scalda i motori

Questa sera alle 20:45 l’Olanda scenderà in campo contro la Francia per il turno di qualificazione ai prossimi europei. Le due squadre si incontreranno allo Stade de France, in contemporanea al match tra Gibilterra e Grecia, appartenenti...

Questa sera alle 20:45 l'Olanda scenderà in campo contro la Francia per il turno di qualificazione ai prossimi europei. Le due squadre si incontreranno allo Stade de France, in contemporanea al match tra Gibilterra e Grecia, appartenenti allo stesso girone. In campo per gli Orange vedremo Wijnaldum che sui suoi canali social suona la carica con una foto con la maglia della nazionale mentre fa l'occhiolino e il pollice in su. Nella didascalia scrive: "Giorno del match, facciamolo!". Chi non ci sarà è invece Karsdorp, fuori dai giochi a causa di una lesione del menisco.