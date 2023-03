Roma, il futuro ha la scadenza

Il futuro di José Mourinho resta un'incognita nonostante abbia un contratto in scadenza al 2024, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Senza la Champions e quindi senza i 40/50 milioni che porterà nelle casse del club, sarà complicatissimo fare mercato. E per un allenatore che non perde mai occasione di lamentarsi per le ristrettezze della rosa, rischia di essere un anno di passione. Le incertezze sul suo futuro potrebbero condizionare anche quello di alcuni leader della squadra. Uno su tutti è Paulo Dybala che ha un contratto fino al 2025 ma con due clausole rescissorie: una per l'Italia (20 milioni) e una per l'estero (12). A preoccupare è l'ultima, ma potrebbe essere annullata aggiornando il contratto e portando lo stipendio da 4 milioni a 6. Da risolvere a stretto giro anche i nodi che riguardano Smalling e Matic, entrambi in scadenza il 30 giugno 2023 e non ancora rinnovati. La situazione più calda è quella del difensore inglese che non si avvarrà del rinnovo automatico per un anno alle stesse cifre attuali perché punta a un biennale.