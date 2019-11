Roma, Petrachi studia le mosse di mercato: dalla suggestione Kean al ritorno di Bruno Peres

Con il campionato fermo per la pausa Nazionali (stasera Bosnia-Italia), la Roma continua a lavorare sul campo con i giocatori rimasti a Trigoria. Nonostante Mancini abbia svolto lavoro individuale, Fonseca da ieri può contare anche sul recupero di Mkhitaryan e Pellegrini, pronti a sudare ancora di più da lunedì per una chance contro il Brescia. Proprio l’armeno, ha avuto modo di parlare del suo addio Arsenal: “Emery troppo tattico per me”, dove i tifosi dei Gunners lo rimpiangono visto il pessimo impatto con la Premier League di Nicolas Pépé. Oltre alle questioni di campo, i giallorossi guardano anche ai conti e al progetto Stadio nonostante le opposizioni.

MERCATO – Siamo a novembre, ma le voci di mercato sono sempre più insistenti. Oltre al rebus sul futuro di Florenzi, su cui sembra essre piombata la Sampdoria di Ferrero,tra le novità più eclatanti di giornata c’è sicuramente la possibilità di rivedere Bruno Peres in maglia romanista. L’esterno brasiliano viene da una stagione complicata in Brasile e potrebbe rinascere sotto la cura Fonseca. Petrachi però, ha gli occhi puntati su qualche occasione che solitamente il mercato di gennaio offre. Una di queste è sicuramente la questione relativa a Kessie, in rotta con il Milan e profilo che risponde alle esigenze del tecnico portoghese: giovane (classe ’96) e versatile. Fari puntati anche sul reparto offensivo, dove l’idea Kean stuzzica non poco i giallorossi. L’attaccante italiano non sta trascorrendo un periodo felice all’Everton e il padre ha dichiarato: “Spero che venga alla Roma per giocare al fianco di Zaniolo”. Un’apertura? Forse. Oltre ad Olmo, in casa Dinamo Zagabria piace Josko Gvardiol per la difesa.

ALTRO – La pausa Nazionale offre anche spunti interessanti. Ieri sera a Belgrado la Serbia ha superato il Lussemburgo per 3-2 e Kolarov ha giocato al centro della difesa, in coppia con Milenkovic della Fiorentina. Chissà che questa non possa essere la prossima mossa di Fonseca in caso di emergenza. Ai microfoni di Sky Sport, Rolando Vieira è tornato sui “buu” razzisti subiti a Genoa contro la Roma: “Credevo che i tifosi volessero distrarmi, poi dopo ho sentito altro. Bisogna guardare avanti”. Oltre alle parole di Tagliavento e dell’ex Inter Forlan, Edin Dzeko ha dichiarato in conferenza alla vigilia di Bosnia-Italia: “Florenzi è il nostro capitano, si riprenderà”. Parole di conforto nei confronti dell’esterno giallorosso, lontano dal campo da ottobre. Una novità tecnologica è pronta a sbarcare in Serie A dal primo gennaio. La Lega Serie A infatti, ha deciso di inserire il “Virtual coach” per ogni panchina: “E’ un sistema innovativo che permetterà agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle squadre attraverso l’analisi in tempo reale della partita in corso”.