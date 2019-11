Roma, non solo Olmo: nella Dinamo piace anche Gvardiol

Il direttore sportivo Petrachi ha dato il via ad un progetto di ringiovanimento della rosa. I prossimi acquisti della Roma dovranno avere un identikit specifico: giovani e di prospettiva. Nella lista dell’ex ds del Torino è finito un altro giocatore della Dinamo Zagabria dopo Olmo, il classe 2002 Gvardiol, scrivono Il Messaggero e TuttoSport. Un’operazione che difficilmente potrà essere fatta a gennaio, slittando verso il mercato estivo. Josko Gvardiol è uno degli ultimi gioielli del club balcanico, inizialmente impiegato come esterno sinistro difensivo e anche come centrocampista, ha trovato la sua vera dimensione tattica nel ruolo di centrale difensivo.