Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Dzeko e Florenzi titolari, Zaniolo in panchina

L’Italia torna in campo. A Zenica, gli Azzurri di Roberto Mancini cercano la nona vittoria su nove partite giocate nel girone di qualificazione a Euro 2020. Dopo il ko dell’andata, la Bosnia – già eliminata – cerca invece la ‘vendetta’ guidata da Edin Dzeko, che sfiderà il suo compagno alla Roma Alessandro Florenzi, per il quale ha speso parole di incoraggiamento. Entrambi giocheranno da titolari questa partita, con il numero 24 giallorosso che agirà da terzino destro. Non solo, stasera per l’Italia c’è anche Nicolò Zaniolo, che però parte dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia:

BOSNIA: (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic.

Ct Prosinecki

ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Ct Roberto Mancini.