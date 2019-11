Roma, per la fascia si valuta l’opzione Bruno Peres: può tornare a gennaio

Il ruolo di terzino destro per la Roma è un rebus. Il capitano giallorosso, Florenzi, è al centro di voci di mercato che lo vedono lontano dalla capitale, Spinazzola è spesso vittima di problemi muscolari e Zappacosta dopo la rottura del crociato rimarrà ai box fino a febbraio. Il solo terzino di ruolo su quella fascia è Santon. Hysaj, come ribadito dal suo agente Giuffredi, piace alla dirigenza della Roma ma difficilmente potrà arrivare durante la sessione invernale di calciomercato. Da non sottovalutare quindi una situazione tampone. Come scrive Il Messaggero, il nome a sorpresa è quello di Bruno Peres che rientrerà a Trigoria il 1° gennaio dal prestito al San Paolo. Calciatore che per caratteristiche non dispiace a Fonseca ed è apprezzato anche dal ds Petrachi, che lo portò al Torino nel 2014. Un dettaglio da non sottovalutare è quello delle presenze nel 2019 del brasiliano: solamente 7.