La Roma mantiene contatti costanti con l'entourage del giocatore nel tentativo di ridurre la distanza tra domanda e offerta

Redazione
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Pellegrini, che sorpresa: arriva a Trigoria nel giorno dell'insediamento di D'Amico

Sul fronte delle conferme la Roma continua a lavorare per blindare alcuni dei suoi uomini simbolo. l'annuncio del rinnovo di Paulo Dybala ha rappresentato il primo tassello, mentre quello di Zeki Celik è ormai in via di definizione e attende soltanto gli ultimi passaggi formali. Resta invece sospesa la situazione di Lorenzo Pellegrini, ancora il dossier più delicato sul tavolo di Trigoria. I centrocampista è attualmente svincolato e, inevitabilmente, in questi primi giorni di ritiro il suo posto vuoto nello spogliatoio non è passato inosservato agli occhi dei compagni. La Roma mantiene contatti costanti con l'entourage del giocatore nel tentativo di ridurre la distanza tra domanda e offerta, sia sul fronte dell'ingaggio sia sulla durata del nuovo contratto. La volontà di arrivare a un'intesa c'è, ma serve ancora uno sforzo da entrambe le parti, scrive Il Corriere dello Sport. Anche perché Gasperini considera Pellegrini un elemento importante del progetto e ha chiesto a Ryan Friedkin di accelerare i tempi per arrivare il prima possibile alla fumata bianca, restituendo così alla squadra uno dei suoi leader proprio nel momento in cui la nuova stagione sta prendendo forma.

Pellegrini FC Internazionale v AS Roma - Serie A

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