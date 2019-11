Mercato Roma, Petrachi sulle tracce di Kessie

Nuovo nome per il centrocampo giallorosso. Si tratta di Franck Kessie, arrivato al Milan dall’Atalanta nel2017 dopo un’ottima stagione sotto la guida tecnica di Gasperini. Come riporta Calciomercato.com, il classe ’96 è in rotta totale con l’ambiente rossonero e l’allenatore Pioli, per questo potrebbe rappresentare una valida ospzione per i giallorossi. Petrachi monitora attentamente la situazione, senza dimentica che dopo la sosta a centrocampo tornerà Pellegrini, insieme a Diawara, rientrato dall’infortunio nel match di ritorno contro il Borussia Moenchengladbach.