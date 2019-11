Diego Forlan: “La Roma è forte e può vincere l’Europa League”

Diego Forlan, ex attaccante uruguaiano, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Teleradiostereo. Ha parlato del possibile cammino della Roma in Europa League, da lui vinta nel 2010 con la maglia dell’Atletico Madrid. Queste le sue dichiarazioni:

Ha visto giocare la Roma di Paulo Fonseca? Crede possa vincere l’Europa League?

“Sinceramente non ho visto molte partite, ma so che la Roma è una squadra forte con tanti ottimi calciatori. I giallorossi hanno possibilità di poter alzare questo trofeo”.

Azzardiamo un paragone: Dzeko può essere il trascinatore della Roma in Europa League come lo è stato lei nel 2010 con l’Atletico?

“Assolutamente si! Edin ha una grande esperienza, ha giocato tante partite importanti in cui è sempre stato protagonista segnando molti gol”.