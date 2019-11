Tagliavento: “Le mie simpatie per la Roma sono una leggenda”

L’attuale vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo legame con la Roma. Ha risposto alle domande del direttore di Gianluca Fabi negli studi di Radio Cusano Tv Italia. Queste le sue parole:

Sul derby di Roma e le presunte simpatie giallorosse

“E’ una leggenda, probabilmente legata ad un fattore statistico. Io ho avuto la fortuna e il piacere di arbitrare 4 derby di Roma, che ritengo la sfida più bella del campionato italiano, e in questi 4 derby la Roma ha vinto tre volte. Quindi per una questione di statistica sono diventato quello che fa vincere i derby alla Roma. Rapporto con Totti? Come tanti altri grandi campioni c’era un rapporto di stima reciproca e il rispetto che do e pretendo da tutti gli altri calciatori”.