Roma, introiti per 6,4 milioni dai “Naming Rights”: giallorossi diciassettesimi in Europa

Barcellona e Real Madrid, i principali club della Liga spagnola, occupano le prime due posizioni nella classifica della stima del valore dei diritti di sponsorizzazione degli stadi, i cosiddetti “Naming Rights”, mentre Roma e Lazio hanno introiti stimati per 6,4 e 2 milioni di euro a stagione e occupano rispettivamente il 17° e il 27° posto della graduatoria. Queste le principali evidenze emerse da un’analisi originale svolta da Duff & Phelps, società di consulenza che opera a livello globale all’insegna del “protect, restore and maximize value” per i propri clienti, condotta su 98 squadre europee e sui relativi impianti di gioco, appartenenti ai campionati più importanti e più seguiti, riporta duffandphelps.com.

Il primo team italiano, la Juventus, già proprietaria di un impianto sponsorizzato, si colloca al decimo posto assoluto, con introiti potenziali di 18 milioni di euro a stagione, tramite la negoziazione di un nuovo contratto. Inter e Milan, attualmente in quattordicesima posizione con un valore stimato di 9,2 milioni di euro per i diritti di denominazione di San Siro (da dividere tra i due club che ad oggi condividono l’impianto), hanno le migliori prospettive di crescita dei proventi dei Naming Rights, grazie al nuovo stadio da 60.000 posti che dovrebbe essere completato nel 2022. Lo studio mette inoltre in risalto che, delle 98 squadre europee analizzate, solo il 27% ha un accordo sui diritti di denominazione dello stadio; ciò significa che il 73% dei club non valorizza i propri flussi di reddito al massimo del loro potenziale. Questo risulta ancora più sorprendente se si considera che il calcio è senza dubbio lo sport più popolare del mondo: basti pensare agli 1,12 miliardi di persone che si sono sintonizzate per assistere alla finale di Coppa del Mondo nel 2018, rispetto ai soli 100,7 milioni del Superbowl del 2019.