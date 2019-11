Trigoria, lunedì la ripresa degli allenamenti

La Roma continua a lavorare agli ordini di Paulo Fonseca. I giallorossi, orfani dei nazionali in campo in questa settimana di stop dei campionati, sono scesi in campo a Trigoria questa mattina. Il tecnico portoghese ha ordinato il ‘rompete le righe’, concedendo ai suoi giocatori due giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti, infatti, è prevista per lunedì pomeriggio. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Fonseca comincerà a preparare la partita di domenica 24 contro il Brescia all’Olimpico.