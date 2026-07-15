È bastato l'arrivo a Roma (ieri mattina) di Ryan Friedkin per dare l'accelerata al mercato della Roma. Uno sprint non ancora decisivo che però sta delineando gli obiettivi primari di Gasperini. Passi avanti importanti per Diego Moreira. Il classe 2004 dello Strasburgo è sempre più vicino e il neo ds D'Amico ha pronta un'offerta da 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. I francesi stanno abbassando le pretese iniziali ma vorrebbero aumentare il ritorno economico in caso di ulteriore cessione, portando la percentuale al 20%, scrive Marco Juric su La Repubblica. Accordo sull'ingaggio: 2 milioni di euro l'anno, con il giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento. Sono previsti ulteriori contatti tra la Roma e il club francese nelle prossime ore per provare a finalizzare l'operazione. Telefonate a cui parteciperà anche il Chelsea nella stessa orbita societaria dello Strasburgo che con la Roma ha in ballo Garnacho.