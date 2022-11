Roma in difesa, Mourinho: “Ma possiamo spendere poco”. Pinto: “Abbiamo dei paletti”

I giallorossi puntano rinforzi nel reparto arretrato, ma le possibilità economiche restano basse. Lo Special One lo sottolinea in conferenza, il gm conferma. Matic: "Ho ancora qualche anno prima del ritiro, ma voglio giocare di più"

Francesco Iucca

Secondo giorno in Giappone per la Roma, che domani mattina giocherà in amichevole con il Nagoya Grampus. Oggi è stata una vigilia di tante dichiarazioni, a partire dalla conferenza stampa di José Mourinho, che parla anche di mercato: "Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori i migliori giocatori della Premier League. Abraham voleva mettersi in mostra e la Roma era una grossa opportunità, Matic ha 34 anni e ha giocato nei migliori club, è tornato con me per portare esperienza". Un concetto ribadito anche alla possibilità di acquistare un calciatore giapponese:"Solo se costa poco. Io ct nipponico? Nel calcio mai dire mai, ma non penso che la nazionale giapponese abbia bisogno di me. Mi sembra difficile". A proposito di mercato, poche ore dopo lo stesso Tiago Pinto ha risposto indirettamente al suo allenatore: "Se faremo altro oltre a Solbakken? Senza dubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro allenatore ma anche dei paletti imposti dal FPF. Ronaldo? È uno dei migliori calciatori della storia. Ha scelto di terminare il contratto in questo modo, non posso commentare. Spero che stanotte riesca a segnare e porti il Portogallo alla vittoria".

Abraham e la delusione Mondiale: "Mi farà crescere". Matic: "Voglio giocare di più. Giappone? Porta aperta" — Intanto Ola Solbakken è arrivato a Roma ed è stato ufficializzato. Il norvegese non è partito per il Giappone, ma già ieri sera ne ha approfittato per entrare nel clima capitolino con una cena tipica in compagnia della fidanzata nel lussuoso hotel dove alloggia. Sarà verosimilmente il vice Zaniolo, in un reparto avanzato che conta ovviamente anche su Tammy Abraham:"Non sono così ansioso di tornare a giocare. Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma credo che questo tipo di situazioni ti facciano crescere come calciatore e come uomo", le parole dell'inglese. A scalare posizioni in queste ultime settimane è ovviamente Cristian Volpato, che ha ribadito: "Voglio lavorare duro in questo periodo ed allenarmi per tornare al massimo della forma a gennaio". Entrambi erano accanto a Tiago Pinto davanti alla stampa mentre in conferenza al fianco di Mourinho c'era Nemanja Matic:"Per il futuro sto studiando da allenatore, è vero. Non ho piani per il futuro, ho ancora qualche anno da giocatore nelle gambe. Venire in Giappone? Mi piace tenere la porta aperta, non so cosa succederà. Ora penso e sto bene alla Roma, ma chi lo sa, magari in futuro". E sul suo impiego:"A essere onesto quando ho firmato pensavo di giocare, ma sono un calciatore e non importa se gioco un minuto o novanta".

Alle loro parole si sono aggiunte nel pomeriggio italiano anche quelle del capitano Lorenzo Pellegrini, che ha detto di voler tornare in Giappone per visitarlo: "Il campionato è sospeso per un po', ma vogliamo dimostrare che stiamo crescendo come squadra. Forse mostreremo qualcosa che normalmente non si vede. Non vedo l'ora di mostrare la mia qualità". E poi anche le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola:"Il Giappone è incantevole. Voglio trasmettere lo spirito della Roma, che è quello di giocare e vincere divertendosi, non solo ai tifosi giapponesi ma anche a quelli di tutto il mondo". I due giallorossi italiani hanno inaugurato il quartier generale romanista mentre altri quattro giallorossi hanno partecipato a un evento a Casa Roma, con Bove grande protagonista inaspettato. Il giovane centrocampista potrebbe partire a gennaio, così come andrà via Rick Karsdorp: l'olandese interessa alla Juventus, che però lo vorrebbe a costo zero a differenza di Pinto che intende monetizzare. E Allegri avrebbe anche qualche dubbio caratteriale sull'ex Feyenoord. Come l'esterno destro va verso la cessione pure Eldor Shomurodov, su cui c'è la Cremonese. A parlarne è stato il ds Giacchetta, che sostanzialmente non smentisce: "Vogliamo migliorare il reparto d’attacco. Shomurodov ha qualità ben precise e particolari, ma l'importante è che chiunque venga qui lo faccia con lo spirito giusto. Con la voglia di soffrire e la voglia di farcela".