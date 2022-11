Pellegrini: “La squadra sta crescendo. Il Giappone è bello, ci torneró”

Al suo secondo giorno in Giappone, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale nipponico Super World Soccer. Il capitano giallorosso ha parlato in particolare dell'impressione avuta della città di Tokyo ma anche delle prossime due sfide contro Nagoya Grampus e Yokohama F Marinos: "Sono qui da poco tempo e sono stato molto impegnato, ma la mia impressione del Giappone è ottima. Al momento non ho molto tempo per visitare la città, quindi voglio assolutamente tornare in Giappone". Questo le prime parole di Pellegrini che poi prosegue: "Vogliamo dimostrare alla Roma che possiamo vincere queste due partite. Il campionato è sospeso per un po', ma vogliamo dimostrare che stiamo crescendo come squadra. Forse mostreremo qualcosa che normalmente non si vede. Non vedo l'ora di mostrare la mia qualità. Voglio divertirmi e far divertire i fan giapponesi".