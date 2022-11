La Roma sul gioiellino del Benfica Semedo: può firmare a zero. C’è anche il Milan

La Roma segue con interesse un talento del Benfica. Dopo aver prelevato a zero il secondo portiere Svilar, Tiago Pinto nella sua ex società ha messo gli occhi su Luis Semedo. Si tratta di un classe 2003, stellina delle 'aguias'di Lisbona che fa gola a tanti club europei. Secondo calciomercato.it, i giallorossi sono tra questi, insieme al Milan di Paolo Maldini. Un metro e novantadue per l'attaccante della squadra B del Benfica, già a quota nove gol in quattordici partite, per tanti Semedo è un predestinato che ha anche giustiziato la Juventus in Youth League con due gol. Il 19enne portoghese è già nel giro della prima squadra, ma soprattutto in scadenza di contratto a giugno 2023. Il suo club proverà a rinnovargli il contratto, ma le società pronte a ingaggiarlo sono già numerose. Semedo ha lo stesso entourage di Matic, potrebbe essere un elemento a favore della Roma. Ma il Milan (senza dimenticare la Juve) lo osserva.