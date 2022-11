Solbakken, prima serata nella Capitale: cena in centro e cucina tipica romana

Ola Solbakken è un nuovo calciatore della Roma. L'attaccante sarà a tutti gli effetti alla corte di Mourinho dal 2 gennaio e in questi giorni sta scoprendo la sua nuova città. Ieri prima serata nella Capitale insiema alla ragazza Thea Wenes. La location scelta è un famoso ristorante nel centro storico a due passi da Circo Massimo. La compagna di Solbakken ha pubblicato la foto del menù su Instagram, forse per qualche consiglio, dove figuravano tutti i primi piatti della tradizione romana. Gricia, cacio e pepe, amatriciana e carbonara. L'ex Bodo andrà in Norvegia per godersi gli ultimi giorni di vacanza e poi tornerà a Roma per essere a disposizione di Mourinho. Il 4 gennaio ci sarà la prima convocazione per la gara contro il Bologna.