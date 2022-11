Qatar 2022, Uruguay-Corea del Sud 0-0: Vina in campo nel secondo tempo

Un punto a testa per le due nazionali che si sono date battaglia all'Education City Stadium. In campo anche il terzino giallorosso, entrato al 79esimo della ripresa

Si è conclusa la seconda partita del giovedì del Mondiale. All'Education City Stadium, la partita tra Uruguay e Corea del Sud si è conclusa con un pareggio per 0-0. Tra le fila della squadra sudamericana, c'è stato spazio anche per Matias Vina, entrato al 79esimo del secondo tempo al posto di Matias Olivera, terzino sinistro del Napoli. Un pareggio giusto per quelle che sono state le occasioni create da entrambe le squadre. Un punto a testa che proietta Uruguay e Coreal del Sud in vetta al girone in attesa della sfida tra Ghana e Portogallo.