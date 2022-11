Roma, distrazioni fatali in difesa: persi 6 punti per errori individuali

Dall’errore di Karsdorp a Udine a quelli di Rui Patricio e Ibanez: sono quattro le reti subite dai giallorossi causate da strafalcioni. Da gennaio parte la rivoluzione del pacchetto arretrato

Daniele Aloisi

Non attrazione fatale ma distrazione fatale, è questo il titolo per la difesa della Roma. I giallorossi oltre che davanti, hanno un problema anche con il reparto arretrato. Può sembrare strano ma la squadra di Mourinho concede più del previsto. Questo è quanto emerge dagli studi sugli xGA che sono gli Expected Goal concessi e rappresentano dunque la produzione offensiva della squadra avversaria. Servono per misurare la prestazione difensiva di una rosa. Smalling e compagni avrebbero dovuto incassare tra i 9 e i 10 gol mentre nella casella dei gol subiti ne figurano ben 14. Quattro in più che derivano da errori individuali gravi e che hanno fatto perdere punti importanti.

I primi due nella disfatta di Udine, Karsdorp prima e Rui Patricio poi spianano la strada alla formazione di Sottil che vincerà 4-0. Il portiere portoghese è protagonista in negativo anche a Milano dove non riesce a trattenere un tiro lento di Dimarco. A San Siro, però, ci ha pensato il numero 6 con una ‘zuccata’ vincente a regalare tre punti d’oro. Nessun miracolo invece al derby dove l’harakiri di Ibanez regala la stracittadina alla Lazio. I giallorossi sono primi in Serie A per errori decisivi e tra la sfida della Dacia Arena e quella contro i ‘cugini’ sono stati lasciati a casa 6 punti potenziali che hanno allontanato il club dalla zona Champions.

Roma, Mou vuole un difensore: Ndicka è il principale indiziato ma non è facile — Il problema della difesa si cura con nuovi acquisti e a partire da gennaio è prevista una rivoluzione del pacchetto arretrato. Mourinho non perde mai occasione per chiedere uno sforzo alla società e lo ha fatto anche dal Giappone lanciando una frecciatina: “Prendere un giapponese? Se costa poco…”. Pinto si sta guardando intorno ha dichiarato che il mercato non si fermerà a Solbakken. Karsdorp andrà via e il gm portoghese, che non vuole ripetere l’errore Maitland-Niles, sta iniziando a studiare il colpo sulla fascia destra. Al momento le piste più vive sono quelle spagnole, infatti piacciono Bellerin e Odriozola.

Capitolo portiere, Rui Patricio ha commesso già due errori in questa stagione e e febbraio compirà 35 anni. Resta un fedelissimo di Mou ma occhi puntati su Vicario. L’operazione non è semplice sia perché la richiesta dell’Empoli è alta (circa 15 milioni) e soprattutto per la concorrenza della Juventus. A giugno l’obiettivo numero 1 sarà il centrale. Tutte le strade portano a Ndicka, roccioso difensore dell’Eintracht con il contratto in scadenza la prossima estate. La Roma può inserirsi nella trattativa per portarsi a casa un altro parametro zero di lusso. Non sarà facile per via delle tante pretendenti in giro per l'Europa.