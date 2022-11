Volpato: “Voglio lavorare duro per tornare al massimo della forma a gennaio”

Cristian Volpato è intervenuto in conferenza stampa al Foreigner Correspondents’ Club of Japan insieme a Tiago Pinto e Tammy Abraham. Queste le parole del calciatore giallorosso: "Ringrazio il Giappone per il benvenuto che ci ha dato. Le persone sono fantastiche". Il numero 62 aggiunge: "Voglio lavorare duro in questo periodo ed allenarmi per tornare al massimo della forma a gennaio. Parlo meglio l'inglese o il romano? Entrambi". Il Golden Boy di Totti si è messo in mostra nell'ultimo mese prima della pausa e adesso vuole continuare a giocare anche nel nuovo anno.