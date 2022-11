Giacchetta (ds Cremonese): “Shomurodov ha qualità ma l’importante è il sacrificio”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, quest'oggi ha parlato in conferenza stampa insieme a Ariedo Braida, consiglieri strategico del club. Tra i tanti argomenti trattati anche il possibile interessamento per Eldor Shomurodov: "Vogliamo migliorare il reparto d’attacco, come gli altri settori. Shomurodov ha qualità ben precise e particolari ma l'importante è che chiunque venga qui deve venire con lo spirito giusto. Con la voglia di soffrire, di condividere un percorso fatto di sofferenze, di sacrifici ma con la voglia di farcela". Queste le parole di Giacchetta che poi conclude: "Al di là del nome, è importante avere qualità morali perché il nostro percorso non sarà semplice”.