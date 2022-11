Matic: “Spero di stare bene e giocare di più”

Il centrocampista: "Il mio futuro in Giappone? Ora sto bene alla Roma, poi chissà..."

Redazione

"Per il futuro sto studiando da allenatore, è vero. - ha detto Nemanja Matic in conferenza stampa durante la tournée della Roma in Giappone - Non ho piani per il futuro, ho ancora qualche anno da giocatore nelle gambe. Ho già giocato con Mourinho, tutti migliorano e anche lui si aggiorna perché c’è una generazione di allenatori nuova. Ma lui ha qualità speciali".

Sulla vittoria del Giappone ai Mondiali: "Voglio fare i complimenti per la grande vittoria, sono felice perché il gol-vittoria è stato realizzato da un giocatore che conoscevo a Belgrado. Onestamente nessuno pensava potesse vincere, ma nel calcio tutto è possibile".

Sulla possibilità di andare a giocare in Giappone: "So che alcuni giocatori serbi giocano qui, mi piace tenere la porta aperta, non so cosa succederà. È la prima volta in Giappone. Ora penso e sto bene alla Roma, ma chi lo sa, magari in futuro".

Sul campionato italiano: "Difficile fare un paragone col passato, ho sempre giocato fuori. Mi sembra competitiva, le squadre sono ad un buon livello e non sai mai se riuscirai a vincere. A parte il Napoli che ha cominciato bene è sempre una battaglia, sarà una stagione interessante".

Sul minutaggio in campo avuto fino ad oggi: "Penso che dall’inizio ad oggi ho giocato sempre anche se non sempre dall’inizio, per essere onesto quando ho firmato pensavo di giocare ma sono un giocatore e non importa se gioco un minuto o novanta, spero di stare bene e giocare in futuro".