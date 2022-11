Mourinho non resiste al Mondiale: sveglia all’una di notte per Portogallo-Ghana

Lo Special One ha sfidato il fuso orario, svegliandosi nel pieno della notte per seguire Portogallo-Ghana

José Mourinho è a Tokyo insieme alla Roma per la tournée in Giappone, ma il suo cuore è in Qatar dove quest'oggi Il Portogallo ha fatto il suo esordio nel Mondiale. Lo Special One, tramite il proprio account Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae davanti alla tv a seguire proprio la nazionale allenata da Fernando Santos. L'allenatore giallorosso ha dunque sfidato il fuso orario visto che al momento del calcio d'inizio di Portogallo-Ghana, nella capitale nipponica era l'una di notte.