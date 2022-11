Juventus, avanti Karsdorp: operazione a costo zero ma la Roma dice no

Occhio al fattore K per mettere le ali alla Signora, scrive Fabiana Della Valle su La GAzzetta dello Sport . Dopo Filip Kostic , esterno mancino arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte per aumentare la spinta sulla corsia bianconera, la Juventus potrebbe raddoppiare portando a Torino un altro laterale di grande corsa per garantire a Massimiliano Allegri un’alternativa a Juan Cuadrado, che a 34 anni non può giocare tutte le partite con standard qualitativi elevati. Così i bianconeri potrebbero approfittare della rottura tra la Roma e Rick Karsdorp , 27enne olandese cresciuto nel Feyenoord che poco prima della sosta per il Mondiale è stato praticamente messo alla porta da José Mourinho. La partita a scacchi è appena cominciata: la Juventus non ha fretta e attende le prossime mosse dei giallorossi per capire se potrà trattare direttamente con il suo procuratore o dovrà muoversi con il club.

Una cosa è certa: il mercato di gennaio sarà low cost. La dirigenza punta a tamponare l’emergenza con operazioni intelligenti rimandando poi al mercato estivo eventuali colpi (vedi Milinkovic). I vuoti maggiori sono sulle fasce, in particolare a destra dove con il passaggio al 3-5-2 manca un ricambio che sia abituato a fare tutta la corsia e il treno olandese (così è soprannominato in patria) in questo senso è la persona giusta. L’obiettivo sarebbe arrivarci a zero a causa delle note vicissitudini con il club giallorosso. Dopo la lite con Mou e le esternazioni del tecnico della Roma («Gli ho detto di trovarsi un’altra squadra per gennaio») la frattura è diventata insanabile quando il giocatore non si è presentato in ritiro, mandando un certificato medico. I giallorossi sperano in qualche offerta dall’estero, ma se non arrivasse dovrebbero accontentarsi di darlo in Italia: il club dei Friedkin, comunque, vuole solo cedere l’olandese, direttamente o con un prestito con obbligo non condizionato. Monetizzando la sua partenza. I dubbi di Allegri su Karsdorp però riguardano il carattere e le ambizioni del ragazzo, perché il giocatore che arriverà a gennaio per rinforzare la corsia di destra dovrà essere consapevole di essere una alternativa.