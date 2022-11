Tokyo, Casa Roma: Bove firma la maglia ad una tifosa che si emoziona – VIDEO

I due hanno scattato anche una foto ricordo, giornata indimenticabile per la ragazza che non è riuscita a trattenere le lacrime

Il Giappone sta dimostrando tantissimo affetto verso i calciatori giallorossi. Oggi Bove, Celik, El Shaarawy e Ibanez hanno partecipato ad un avento nella ormai famosa 'Casa Roma'. Il centrocampista è stato protagonista di una bellissima scena: ha firmato una maglia ad una giovane tifosa che si è emozionata. Il club ha pubblicato il video sui social: "Lei super innamorata di Bove". I due hanno scattato anche una foto ricordo, giornata indimenticabile per la ragazza che non è riuscita a trattenere le lacrime. Domani è in programma la prima amichevole della tournée contro il Nagoya Grampus.