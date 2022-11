Spinazzola: “Il Giappone è incantevole. Vogliamo trasmettere lo spirito della Roma”

In Giappone è ormai ufficialmente partita la Roma mania. Uno dei più acclamati è stato Leonardo Spinazzola che ieri ha partecipato all'inaugurazione del quartier generale giallorosso per questo soggiorno nipponico, incontrando i tifosi locali. Oggi invece ha rilasciato alcune dichiarazioni a Super World Soccer: "Il Giappone è incantevole. Non ho avuto molto tempo per visitarlo, ma sono sorpreso di quanto siano gentili ed educati i giapponesi. Finora non ho avuto molto tempo, ma ora potrò camminare per la città e ho l'impressione che Tokyo sia straordinaria". Questo il primo messaggio dell'esterno di Foligno che poi prosegue: "Voglio sperimentare quante più cose possibili. Voglio trasmettere lo spirito della Roma, che è quello di giocare e vincere divertendosi, non solo ai tifosi giapponesi ma anche a quelli di tutto il mondo".