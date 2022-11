Abraham: “Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar. Devo crescere e migliorare”

Tammy aggiunge: "Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio"

Oltre a Tiago Pinto anche Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa al Foreigner Correspondents’ Club of Japan. Queste le parole dell'attaccante inglese:

"Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio. Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma credo che questo tipo di situazioni ti facciano crescere come calciatore e come uomo. Sono ancora giovane, devo crescere e migliorare".