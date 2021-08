Roma, ecco Trabzonspor o Molde. Cristante studia con Mou, Shomurodov firma

Bryan è arrivato in Portogallo ed è stato subito catechizzato dall'allenatore. Shomurodov si allena a parte perché manca l'ufficialità del trasferimento, Tiago Pinto al lavoro per le alternative a Xhaka

Le alternative a Xhaka sono diverse, ognuna con le sue difficoltà: Koopmeiners per esempio era stato avvicinato già nei mesi scorsi ma poi è stato accantonato e sotto si è fatta l'Atalanta che presto dovrebbe avere anche 50 milioni (da Romero al Tottenham) da investire. Lui si è espresso pubblicamente, facendo capire che il suo desiderio è lasciare l'AZ. Delaney dovrebbe scegliere di andar via dal Borussia Dortmund - ha il contratto in scadenza nel 2022 e il prezzo sarebbe scontato - ma per età non convince fino in fondo. Gli altri nomi sono Zakaria del Mönchengladbach e Douglas Luiz, per il quale però c'è bisogno di un grande investimento. E poi c'è sempre il colpo a sorpresa, un'arma che i Friedkin, lavorando lontano dai riflettori, hanno dimostrato di saper usare. Capitolo uscite: Florenzi può tornare in Spagna, sondaggi di Siviglia e Atletico Madrid.