Xhaka resta a Londra

Il centrocampista svizzero è sempre più lontano dal vestire la maglia della Roma

La trattativa fra Arsenal e Roma per l'arrivo di Granit Xhaka sta naufragando. A chiudere "quasi" definitivamente la vicenda è stato proprio lo svizzero che ieri ha segnato contro il Chelsea scrivendo sui social: “E’ bello sentirsi a casa“. Parole che hanno fatto eco a quelle di Arteta, che considera ora il centrocampista importante per la sua squadra, come scrive il Tempo. La trattativa è saltata per il divario tra i 15 milioni offerti e i 25 richiesti. Pinto ha provato a mettere sul piatto anche alcune contropartite tecniche ma la dirigenza londinese non ha preso in considerazione questo tipo di possibilità. A Trigoria sono già al lavoro per il sostituto con Koopmeiners che potrebbe tornare di moda, dopo un corteggiamento nei mesi scorsi.