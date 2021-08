Koopmeiners “chiama” Roma e Atalanta: “Fate presto, così è stressante”

Il centrocampista olandese è già sceso in campo con l'AZ Alkmaar ma con ogni probabilità partirà questa estate. E per i giallorossi è tornato di moda

Koopmeiners è tornato di moda nel mercato della Roma dopo che Xhaka ha scelto, a meno di colpi di scena, di restare all'Arsenal. Il centrocampista dell'AZ Alkmaar era già vicino nel mese di giugno, poi i giallorossi convinti di arrivare allo svizzero hanno mollato la pista e a fiondarsi è stata l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. Così Koopmeiners adesso è di nuovo un obiettivo: “Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Nella mia testa c’è molto da fare - ha detto il giocatore in Olanda -. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe. Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma soprattutto in questo periodo, contraddistinto dal coronavirus, un addio è vero solo al momento delle firme. Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso: l’Az non è un club che voglio lasciare a tutti i costi”. Poi gli vengono chiesti i nomi dei club che lo vogliono, lui risponde così: “I colloqui sono in pieno svolgimento”.