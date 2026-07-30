Guardare il calcio in tv per 90 minuti lo annoia, meglio film o serie. Così come non ama stare sui social dove ha postato meno di 10 foto in questi anni. Ma quando è in campo Givairo Read non smette di correre, pressare, dribblare. L'olandese che in patria paragonano a Dumfries è l'obiettivo caldo per la fascia destra della Roma. L’offerta da 25 milioni di euro presentata al Feyenoord conferma quanto il club giallorosso creda nelle qualità del terzino olandese, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo in Europa. A soli 20 anni, Read è già titolare nel Feyenoord e nell’orbita della nazionale Under 21 olandese. In molti lo conoscono già per essere uno dei giocatori con maggiore margine di crescita nel celebre gioco Fifa, ma anche su Football Manager. Un dettaglio di colore in più, di certo non la base del gradimento di Gasperini e D'Amico.

Il ruolo della mamma e il cambio cognome

Givairo Dundas

Ha la doppia nazionalità olandese e del Suriname. All'età di soli sei mesi si è trasferito con il padre nel Suriname, per poi rientrare stabilmente nei Paesi Bassi due anni dopo, crescendo nel quartiere di Amsterdam-Zuidoost.

È nato ad Amsterdam come(prendendo inizialmente il cognome della madre). Ha assunto il cognome Read solo successivamente, quando i suoi genitori si sono sposati.Ha un fratello maggiore e due sorelle minori e in diverse interviste ha dichiarato che tutta la sua famiglia (madre, padre, uno zio e il fratello) partecipa attivamente alla sua crescita.

Fase offensiva ed esplosività, ma occhio agli infortuni

Cresciuto nelle giovanili del Volendam prima del passaggio al Feyenoord,. Nella stagione 2024-25 si è imposto definitivamente tra i grandi, mentre nel 2025-26, nonostanteche ne hanno rallentato la crescita,. Il suo esordio arriva proprio contro la Roma all'Olimpico nel 2024, una delle tante sfide vinte dai giallorossi contro il Feyenoord. Il. È esplosivo, coraggioso e molto tecnico, caratteristiche che gli permettono di incidere negli ultimi trenta metri. Ha inoltre una personalità non comune per un ragazzo della sua età e non teme le partite importanti.Talvolta si lascia prendere dall’entusiasmo e tende a sbilanciarsi, su questo Gasp dovrebbe lavorare. Gli unici dubbi vengono dallo storico infortuni. Nella stagione 2025-26 ha infatti riportatoche lo hanno costretto a uno. Un problema che aveva momentaneamente raffreddato anche l’interesse del Bayern Monaco, senza però incidere sulla considerazione del suo valore tecnico: una volta recuperato, Read è tornato stabilmente in campo e oggi è nuovamente uno dei giovani terzini più ricercati sul mercato europeo.